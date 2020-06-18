«Громкие хлопки, женский визг!» Очевидец рассказал о первых минутах стрельбы на севере Москвы

Выстрелы в московской квартире, где погибли четыре человека, были слышны продолжительное время. Стреляли и когда полиция приехала на место. Об этом «360» рассказал очевидец Руслан Семенов.

«Такие громкие хлопки, как будто ломают дверь. Потом на протяжении двух-трех выстрелов был женский визг. Когда полиция поднялась, тоже были выстрелы», — заявил очевидец.

Он жил в том же доме, где и произошла стрельба. Но кто конкретно это был — сосед не знает.

«Я знаю только тех, кто живет со мной на лестничной клетке. Соседи все мирные, здороваются», — рассказал Семенов.

Все случилось днем в квартире на улице Приорова на севере Москвы. Соседи услышали звуки стрельбы и вызвали полицию и скорую.

По предварительным данным, мужчина поссорился со своей девушкой, пришел к ней домой с ружьем. В итоге погибли все, кто был в квартире, — это 24-летняя девушка, ее несовершеннолетний сын и мать. Сам стрелок совершил суицид.