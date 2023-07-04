Эксклюзив 04 июля 2023, 06:41 Громкие хлопки услышали в районе аэропорта Внуково Жители поселения Марушкинского НАО Москвы сообщили о хлопках в районе Внуково Unsplash

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Жители поселения Марушкинского Новомосковского административного округа утром 4 июля пожаловались в экстренные службы на громкие хлопки, похожие на взрывы. Об этом сообщил источник «360».

В 06:34 очевидцы из Марушкино сообщили, что со стороны аэропорта услышали сначала один хлопок, затем через 40 минут еще шесть со свистом и заметили черный дым.

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Летевшие во Внуково самолеты начали разворачивать, сообщил Telegram-канал Baza. Рейсы из Шарм-Эль-Шейха, Махачкалы, Дубая, Челябинска и Новосибирска перенаправили в другие аэропорты. Самолет из Анкары кружил в небе над воздушной гаванью около часа.

В Новой Москве утром услышали громкие звуки и вызвали спасателей. Видимых повреждений или задымлений не обнаружили. Представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что два беспилотника вертолетного типа сбили в НАО Москвы, еще один — в Калужской области.