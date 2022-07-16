Грязевой сель сошел на жилые дома в Приморье. Спасатели извлекли пять человек, ведутся поиски ребенка, сообщило региональное управление МЧС.

Представитель МЧС по Приморскому краю Майдар Сапкеев сообщил РИА «Новости», что спасателям поступило сообщение о сходе грязевых масс с сопки Ключевая около 17:50. Сель сошел на два жилых дома в поселке Тимофеевка Ольгинского района. На место ЧП тут же направили краевых пожарных.

По предварительным данным, спасатели извлекли попавших под сель из домов пятерых жильцов, включая двоих детей. Одну женщину забрали в больницу. Идут поиски двухлетнего ребенка.

Грязевой поток уже прекратился, в МЧС заверили, что жителям соседних домов ничто не угрожает. Однако информация пока уточняется. На место происшествия направили тяжелую технику.