Грибники в Приморье спасались от амурского тигра на дереве

Грибники недалеко от приморского села Соколовка встретили амурского тигра. Чтобы спастись от хищника, им пришлось забраться на дерево. Никто не пострадал. Об этом глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский.

«Люди видели тигра в лесу, у нас их часто встречают. Никто не пострадал. Тем более в это время зверь сыт, доволен, готовится к зиме. Если бы он начал нападать на людей, у них бы не было шанса успеть залезть на дерево», — заявил Мосальский РИА «Новости».

По его словам, люди с дерева снимали на видео тигра. Если бы он на них напал, они сразу же забыли про свои гаджеты. Мосальский добавил, что данный тигр неконфликтный. Когда животное агрессивное, то задействуют все структуры, в частности центр «Амурский тигр». Здесь ситуация была не та. На будущее он посоветовал всем отдыхающим носить с собой фальшфейер и хлопушки для спокойствия.

Мосалький заявил, что в последнее время случаев нападения диких зверей на людей в округе не было.

В соцсетях опубликовали видео, которые было снято с дерева. На кадрах видно, как тигр ходит в кустах и рычит. В публикации сообщалось, что грибники отошли от села Соколовка примерно на один километр и встретили тигра, который начал рычать. Люди успели залезть на деревья, там они просидели 40 минут. Потом хищник ушел.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, он занесен в Международную красную книгу. По состоянию на осень 2021 года, общая численность этих животных в России превышает 600 особей.