Грибники подорвались в подмосковном лесу

Двое грибников получили осколочные ранения при взрыве в лесу под Клином. Они нашли изъеденный коррозией цилиндрический предмет, который взорвался и ранил мужчин. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 16 августа. Раненых грибников привезли в клинскую больницу с 88-го километра автодороги М10 «Россия». У одного из них осколочные ранения ягодицы, голени и передней брюшной стенки. Мужчину отправили лечиться домой. Второго оставили в больнице. У него ранения голени и шеи.

По данным источника, один из грибников из Башкирии, а другой из Карелии. Они оба живут в Зеленограде и работают в Москве. За грибами они отправились в лес возле поселка Лесной под Клином, где и нашли предмет, который сдетонировал, когда его отбросили в сторону. Полиция начала проверку обстоятельств ЧП.