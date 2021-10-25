Грибник сделал необычную находку в Краснодарском крае

Житель Краснодара пошел за грибами в лес, расположенный недалеко от хутора Мова Крымского района. Во время прогулки мужчина обнаружил боеприпасы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по краю.

О своей находке грибник доложил правоохранителям. На место прибыли взрывотехники ОМОН Росгвардии. Там они нашли 153 артиллерийских снаряда калибра 45 миллиметра, 16 минометных мин и пять гранат. Боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности.

«Вскоре в лесном массиве рядом с селом Садовое Туапсинского района местными жителями были обнаружены шесть минометных мин калибра 82 миллиметра, а неподалеку от села Шабановское Северского района — 120-милиметровая минометная мина», — рассказали в ведомстве.