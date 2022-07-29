Грибник обнаружил два пистолета с глушителями в лесу Ленобласти

Мужчина, который отправился за грибами, обнаружил пакет с двумя пистолетами и глушителями в Приозерском районе Ленобласти. При этом оружие находилось неподалеку от дачных участков. Об этом сообщил Petrograd.

Грибник обратился в полицию и рассказал о своей находке. По его словам, оружие было похоже на пистолеты Макарова. К ним были присоединены глушители. Сотрудники органов прибыли на место происшествия и забрали оружие на экспертизу. На данный момент они решают вопрос о возбуждении уголовного дела.