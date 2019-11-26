Греция пострадала от мощного циклона «Герион». Есть погибшие

Пожилой женщине не удалось спастись от водного потока в собственном доме на острове Родос. Жительница острова Кос утонула во время купания в шторме. Яхта с двумя греками перевернулась в порту города Антиррио на западе страны. Люди не смогли спастись.

Спасатели Родоса приняли около двухсот вызовов. Необходимо было выкачать воду из домов и убрать упавшие деревья. Остров Тасос и полуостров Халкидики также приняли удар стихии.

Ранее в воскресенье 24 ноября мощный циклон «Герион» пришел в Грецию. Вместе с ним начался сильный ветер, грозы, град и дожди. Наибольший след шторм оставил в городе Кинета недалеко от Афин. Более 300 домов оказались затоплены.