Грейдер с водителем пропал при расчистке перевала на Сахалине

Водитель грейдера не вернулся со смены после расчистки перевала на Севере Сахалина. Спасатели на на КамАЗах, снегоходах и снегоболотоходе ищут мужчину.

«В разгар циклона 16 февраля, водитель выехал на расчистку технологического участка дороги в Смирныховском районе и не вернулся со смены. Поиски были оперативно организованы силами муниципалитета. Сегодня в 11:45 (03:45 по Москве) на помощь выехали спасатели из Южно-Сахалинска», — сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

На поиски грейдериста отправилась группа поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова на двух КАМАЗах, снегоходах и снегоболотоходе. В операции участвуют сотрудники районной администрации, полицейские и местные жители. В Смирныховском районе сейчас идет снег и дует сильный ветер.

Накануне на Сахалин пришел циклон. Из-за непогоды задержали несколько авиарейсов, отменили междугородное автобусное сообщение и поезда.