Происшествия 08 сентября 2023, 12:02 Гражданский квадрокоптер врезался в здание Эрмитажа — СМИ «Фонтанка»: беспилотник врезался в здание Эрмитажа в Санкт-Петербурге Unsplash

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В Санкт-Петербурге в здание Эрмитажа врезался гражданский беспилотник. Он не нанес повреждений. Хозяин дрона не объявился, заявил «Фонтанке» ведущий сотрудник службы безопасности музейного комплекса Дмитрий Хащенко.

«Хозяева квадрокоптера почему-то к нам не обратились, как обычно это бывает. Раньше, когда им можно было летать, часто такие инциденты случались», — сказал он.

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Крушение дрона в районе Зимнего дворца сняли камеры видеонаблюдения. Его не глушили — беспилотный летательный аппарат сам врезался в здание Эрмитажа и упал у лестницы около Зимней канавки.

В службе безопасности Эрмитажа заявили, что найденный БПЛА — обычный гражданский квадрокоптер. Аппарат передали полиции, ведь в Санкт-Петербурге в целях безопасности запретили запуск дронов.

В августе беспилотник врезался в здание вокзала в Курске, сообщили «Известия». Пострадали пять человек.