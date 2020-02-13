13 февраля 2020, 11:33
Гражданина Таджикистана заподозрили в изнасиловании школьницы
Гражданина Таджикистана подозревают в изнасиловании девушки 14 лет. Против него возбудили два уголовных дела. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мать потерпевшей обратилась в полицию. По ее словам, 21-летний юноша изнасиловал дочь в номере отеля «Петербург».
Правоохранительные органы задержали подозреваемого и возбудили против него два уголовных дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование несовершеннолетней».