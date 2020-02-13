Гражданина Таджикистана заподозрили в изнасиловании школьницы

Мать потерпевшей обратилась в полицию. По ее словам, 21-летний юноша изнасиловал дочь в номере отеля «Петербург».

Правоохранительные органы задержали подозреваемого и возбудили против него два уголовных дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование несовершеннолетней».