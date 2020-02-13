    13 февраля 2020, 11:33

    Гражданина Таджикистана заподозрили в изнасиловании школьницы

    Ольга Ситникова

    Гражданина Таджикистана подозревают в изнасиловании девушки 14 лет. Против него возбудили два уголовных дела. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Мать потерпевшей обратилась в полицию. По ее словам, 21-летний юноша изнасиловал дочь в номере отеля «Петербург».

    Правоохранительные органы задержали подозреваемого и возбудили против него два уголовных дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование несовершеннолетней».