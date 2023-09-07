07 сентября 2023, 16:28
Гражданина Сербии ударили ножом в живот в центре Москвы
«112»: мужчина напал с ножом на гражданина Сербии на Нижней Радищевской в Москве
В центре Москвы на Нижней Радищевской улице произошел конфликт, в результате которого гражданин Сербии получил удар ножом в живот. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным канала, пострадавший после нападения обратился за помощью к случайному прохожему на самокате, который вызвал полицию. Мужчину доставили в больницу Склифосовского на операцию. Сейчас он остается под наблюдением врачей.
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Подозреваемым в нападении оказался гражданин Армении. Причину конфликта пока не установили, следствие начало расследование.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Ранее мужчину с ножевым ранением сердца спасли в больнице в Люберцах.
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