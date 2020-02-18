Гражданина Китая ограбили и похитили в Санкт-Петербурге

По данным РИА ФАН, похищенный мужчина — владелец ресторана в городе. Заявление в полицию о похищении написал его друг. Он рассказал, что пострадавшего неизвестные схватили посреди улицы и запихнули в машину. У него забрали деньги и ключи от квартиры.

Квартиру злоумышленники планировали обокрасть, но помешал друг пострадавшего, которого в итоге тоже ограбили. После этого злоумышленники выпустили из машины директора ресторана и уехали.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.