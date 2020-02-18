    18 февраля 2020, 15:34

    Гражданина Китая ограбили и похитили в Санкт-Петербурге

    Дарья Морозова

    Неизвестные ограбили и похитили гражданина Китая на набережной в Санкт-Петербурге, пока тот выгуливал собаку. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МВД по городу и области.

    По данным РИА ФАН, похищенный мужчина — владелец ресторана в городе. Заявление в полицию о похищении написал его друг. Он рассказал, что пострадавшего неизвестные схватили посреди улицы и запихнули в машину. У него забрали деньги и ключи от квартиры.

    Квартиру злоумышленники планировали обокрасть, но помешал друг пострадавшего, которого в итоге тоже ограбили. После этого злоумышленники выпустили из машины директора ресторана и уехали.

    Полиция выясняет обстоятельства случившегося.