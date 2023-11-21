21 ноября 2023, 16:20
Гражданина Франции, который на лодке приплыл из Эстонии в Ленинградскую область, задержали
В Ленинградской области правоохранители задержали француза, который нелегально перебрался через границу между Россией и Эстонией с помощью лодки. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ.
Мужчина переплыл через Нарву в обход пропускных пунктов. Кингисеппский городской суд принял решение отправить иностранца в следственный изолятор на 30 суток. Заведено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение границы».
Ленинградская область
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