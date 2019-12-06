  • Гражданин Таджикистана убил ножом мужчину и сбежал в Санкт-Петербурге

    06 декабря 2019, 13:08

    Ольга Ситникова

    4 декабря уроженец Таджикистана ударил ножом в грудную клетку соотечественника и скрылся. Полиция задержала подозреваемого, сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    В коммунальной квартире на улице Ефимова из-за личной ссоры мужчина в возрасте 37 лет ударил ножом знакомого. Потерпевший умер от полученных травм на месте происшествия.

    Подозреваемый сбежал. Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать его у дома на Советском переулке.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».