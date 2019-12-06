Гражданин Таджикистана убил ножом мужчину и сбежал в Санкт-Петербурге

В коммунальной квартире на улице Ефимова из-за личной ссоры мужчина в возрасте 37 лет ударил ножом знакомого. Потерпевший умер от полученных травм на месте происшествия.

Подозреваемый сбежал. Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать его у дома на Советском переулке.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».