Гражданин Ливии напал с ножом на знакомого в подъезде
В подъезде одного из домов Санкт-Петербурга произошло нападение с ножом. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В ходе ссоры в подъезде жилого дома 30-летний мужчина получил ножевое ранение в область живота. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Правоохранители возбудили уголовное дело. По нему задержали подозреваемого — 21-летнего гражданина Ливии с временной регистрацией в Санкт-Петербурге.