Гражданин Ливии напал с ножом на знакомого в подъезде

В ходе ссоры в подъезде жилого дома 30-летний мужчина получил ножевое ранение в область живота. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранители возбудили уголовное дело. По нему задержали подозреваемого — 21-летнего гражданина Ливии с временной регистрацией в Санкт-Петербурге.