Происшествия 23 марта 2024, 09:35 Гражданин Белоруссии серьезно пострадал при теракте в Подмосковье Посол Крутой: белорус находится в тяжелом состоянии после теракта в Подмосковье РИА «Новости»

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Один гражданин Белоруссии серьезно пострадал при теракте в Crocus City Hall в Красногорске. Он в крайне тяжелом состоянии, сообщил в Telegram-канале посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

«Сейчас идет процесс установления личности всех пострадавших. По имеющейся в посольстве информации, один гражданин Белоруссии находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики», — написал он.

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По словам дипломата, посольство Белоруссии в РФ в связи с терактом в Подмосковье работает в круглосуточном режиме. Консульская служба и официальные представители правоохранительных органов остаются на связи с российскими коллегами. Силовые структуры устанавливают причастных к атаке. Посольство выразило соболезнования братскому народу России и семьям жертв.

В результате теракта в Crocus City Hall вечером 22 марта погибли более 60 человек, в больницах Москвы и Московской области находятся еще 115 человек.