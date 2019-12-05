Граждане Узбекистана изрезали мужчину в Санкт-Петербурге

В конце ноября в петербургскую больницу доставили пострадавшего. Медики диагностировали ему проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. По оценкам врачей, пациент был в состоянии средней тяжести. Позже стало известно, что неизвестные ударили потерпевшего ножом в живот.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых. Ими оказались 24-летние граждане Узбекистана. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».