Граждане Сирии и петербуржцы подрались после авариии

Уточняется, что примерно в 21:28 в полицию обратился мужчина и сообщил, что на Железноводской улице между пятью людьми произошел конфликт. В 21:40 правоохранители прибыли на место происшествия. Четверых мужчин, включая заявителя, забрали в отделение. Двое из них оказались гражданами Сирии. Другие участники драки являются жителями города.

По информации стражей порядка, конфликт начался из-за ДТП. Один из сирийцев попал в больницу с ушибами обоих плечевых суставов. Также петербуржца привезли в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой. На всех участников драки были составлены протоколы.