Происшествия 13 марта 2023, 11:53 Граждане РФ пострадали в ДТП в Белоруссии Россияне пострадали в аварии в Витебской области Белоруссии РИА «Новости»

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Российские туристы пострадали в результате ДТП в Белоруссии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на белорусский Минздрав.

Авария произошла на 526-м километре трассы М1 (Москва — Минск) в Витебской области. На этом участке перевернулся микроавтобус, в котором находились семеро россиян.

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В результате аварии пострадали шесть человек, они были госпитализированы. У пассажиров диагностированы травмы, ушибы, резаные раны.

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«Белорусские врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии на трассе М1 россиянам», — передает Telegram-канал ведомства.

Среди пострадавших есть подросток 2005 года рождения. Его доставили в хирургическое отделение Толочинской районной больницы, а после перевели в отделение травматологии Оршанской больницы.

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