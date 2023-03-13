13 марта 2023, 11:53
Граждане РФ пострадали в ДТП в Белоруссии
Россияне пострадали в аварии в Витебской области Белоруссии
Российские туристы пострадали в результате ДТП в Белоруссии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на белорусский Минздрав.
Авария произошла на 526-м километре трассы М1 (Москва — Минск) в Витебской области. На этом участке перевернулся микроавтобус, в котором находились семеро россиян.
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В результате аварии пострадали шесть человек, они были госпитализированы. У пассажиров диагностированы травмы, ушибы, резаные раны.
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«Белорусские врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии на трассе М1 россиянам», — передает Telegram-канал ведомства.
Среди пострадавших есть подросток 2005 года рождения. Его доставили в хирургическое отделение Толочинской районной больницы, а после перевели в отделение травматологии Оршанской больницы.
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