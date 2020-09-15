Граждан Таджикистана с полкило героина задержали в Подмосковье

Полицейские задержали двух граждан Таджикистана на трассе в подмосковном Егорьевске. Они везли в машине под обшивкой почти 500 граммов героина. Об этом «360» сообщил источник правоохранительных органах.

По данным источника, оба задержанных жили в одной квартире в Мытищах без регистрации. Во время осмотра их машины Hyndai Solaris полицейские нашли 451,94 грамма героина под обшивкой передней двери.

Задержанные граждане Таджикистана нигде не работают. Следователь возбудил против них уголовное дело по пункту «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере».

Если вину иностранцев докажут, им грозит до 20 лет лишения свободы.