25 марта 2021, 12:52
Гранит дружбы между РФ и Украиной в Харькове треснул после нападения вандалов
Гранит дружбы между Россией и Украиной, который установили в Харькове, треснул после нападения вандалов, сообщил Пятый канал.
Отмечается, что злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения. Монумент был разрушен уже во второй раз. После первого нападения его отреставрировали. Целым он оставался лишь несколько часов, написал сайт «Утро.ру».
Ранее сообщалось, что в Тольятти из-за трех малолетних вандалов погас Вечный огонь. Его работу уже восстановили.