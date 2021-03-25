Гранит дружбы между РФ и Украиной в Харькове треснул после нападения вандалов

Гранит дружбы между Россией и Украиной, который установили в Харькове, треснул после нападения вандалов, сообщил Пятый канал.

Отмечается, что злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения. Монумент был разрушен уже во второй раз. После первого нападения его отреставрировали. Целым он оставался лишь несколько часов, написал сайт «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что в Тольятти из-за трех малолетних вандалов погас Вечный огонь. Его работу уже восстановили.