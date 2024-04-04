Эксклюзив 04 апреля 2024, 19:09 Гранату заметили в припаркованной легковушке в Крылатском Источник «360»: в каршеринговом авто на улице Крылатские Холмы нашли гранату Pxhere

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Предмет, похожий на гранату, заметили в каршеринговой машине, припаркованной во дворе на улице Крылатские Холмы в Москве. Об этом сообщил источник «360».

«Территория вблизи автомобиля оцеплена», — передал источник.

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Ситуация спокойная. На месте происшествия работают сотрудники полиции и саперы. Представляет ли опасность предмет, находящийся в легковушке, — пока неизвестно. Идет проверка.

Ранее москвичка нашла пистолет в двери каршерингового авто. Легковушка была припаркована на Татарской улице.