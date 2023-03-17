17 марта 2023, 15:13
Гранату в припаркованной машине нашли на западе Москвы
Источник «360» сообщил о найденной гранате в машине на Западе Москвы
Похожий на гранату F1 нашли в закрытом автомобиле на Осеннем бульваре на Западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
Автомобиль с похожим на боеприпас предметом припаркован с тыльной стороны жилого семнадцатиэтажного дома. Вероятную гранату в машине обнаружили прохожие, которые вызвали на место спасателей.По словам источника, на место прибыли сотрудники полиции, которые оцепили террриторию. В ходе предварительного осмотра чеки у гранаты не нашли. По оценке правоохраниителей, боеприпас лежит на безопасном расстоянии от жилого дома, поэтому эвакуацию жильцов не проводят.
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Официального подтверждения этой информации пока нет.
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