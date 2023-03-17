Происшествия 17 марта 2023, 15:13 Гранату в припаркованной машине нашли на западе Москвы Источник «360» сообщил о найденной гранате в машине на Западе Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Похожий на гранату F1 нашли в закрытом автомобиле на Осеннем бульваре на Западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Автомобиль с похожим на боеприпас предметом припаркован с тыльной стороны жилого семнадцатиэтажного дома. Вероятную гранату в машине обнаружили прохожие, которые вызвали на место спасателей.

Реклама

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Реклама