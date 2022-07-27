Гранату с оторванной чекой нашли в гаражах под Сергиевым Посадом

В гаражном боксе ГСК «Восточный» в поселке Лоза под Сергиевым Посадом нашли гранату РГД-5. Об этом сообщил источник «360».

На место обнаружения снаряда уже прибыли правоохранители, а также медики и пожарные. В ближайшее время приедут и взрывотехники. На кадрах, попавших в распоряжение «360» видно, что место уже оцепили по периметру.

На гранате не нашли чеки и скобы, однако это не гарантирует безопасность нахождения вблизи боеприпаса.

По данным Telegram-канала Mash, 26 июля в этом же гаражном кооперативе произошел взрыв. В результате погибло три человека. Пострадали три постройки. По предварительной версии, причиной взрыв стала детонация пиротехнических или химических веществ. Точную причину устанавливают следователи.

Ранее стало известно, что в индийском штате Бихар произошел взрыв в доме, где незаконно производили пиротехнику. В результате погибли по меньшей мере шесть человек и восемь получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил RT.