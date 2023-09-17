Эксклюзив 17 сентября 2023, 17:42 Гранату нашли в машине на северо-западе Москвы Источник «360» сообщил о найденной гранате в машине на северо-западе Москвы РИА «Новости»

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Еще одну гранату обнаружили в припаркованной машине на улице Барышиха на северо-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник.

По словам собеседника, спасателей на место вызвал местный житель. Часть боеприпаса он заметил в машине на территории Красногорского лесопарка. Сразу звонить специалистам он не стал, а предпочел сначала добраться до дома.

Это уже второй подобный случай, который произошел в столице за воскресенье, 17 сентября.

Ранее предмет, похожий на растяжку с гранатой Ф-1, нашли в Юрловском проезде на северо-востоке города. Спасателей на место вызвал внимательный прохожий. Но прибывшие на место специалисты расстроили москвича. Боеприпас оказался ненастоящим.