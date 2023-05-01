Происшествия 01 мая 2023, 11:14 Гранату нашли у площадки для выгула собак в Южном Бутове Mash: гранату обнаружили у площадки для выгула собак в Южном Бутове

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Гранату Ф-1 обнаружили в московском микрорайоне Южное Бутово. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, подозрительный предмет был найден на площадке для выгула собак между домом на улице Академика Семенова и церковью Стефана Пермского. О находке в полицию сообщили местные жители. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, территорию оцепили. Саперы выясняют, боевая это граната или муляж.

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Ранее «360» сообщал о гранате, которую нашли у пассажира на станции «Лермонтовский проспект» в метро Москвы. Ее обнаружили с помощью прибора для досмотра багажа. После специалисты-взрывотехники вывезли гранату на полигон для дальнейшего обследования.