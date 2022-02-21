На строящемся объекте в непосредственной близости от жилых домов на западе Москвы обнаружили гранату. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, снаряд обнаружили на улице Маршала Тухачевского, дом 52, корпус 1. Находку сделал рабочий, который пришел на объект.

На место тут же вызвали экстренные службы. Уже прибыли полицейские.

По предварительным данным, обнаруженный снаряд — граната РГД, она без взрывателя с чекой. От места, где ее нашли, до ближайшего жилого дома — всего около 10 метров.