Гранату, из-за которой эвакуировали дом в Москве, хозяину «подарили»

Экстренные службы работают у дома № 11 на улице Декабристов в Северо-восточном административном округе Москвы, где в одной из квартир нашли предмет, похожий на гранату. По данным источника «360», ее хозяину «подарили».

Из-за произошедшего пришлось провести эвакуацию дома на севере российской столицы. По предварительным данным, вывести на достаточно холодную улицу пришлось примерно десять человек. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее в Москве предмет, похожий на гранату, нашли в одном из общежитий. Здание находится по адресу: Высоковольтный проезд, дом 1, строение 124. Эвакуировать оттуда пришлось около 50 человек.