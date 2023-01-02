Эксклюзив 02 января 2023, 17:43 Гранату для страйкбола обнаружили на спортивной площадке в Москве Источник «360»: страйкбольную гранату нашли на спортивной площадке в Марьине РИА «Новости»

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Страйкбольную гранату обнаружили на спортивной площадке у дома 31, корпус 1, на Братиславской улице в Москве. О ЧП сообщил источник «360».

По данным источника, несработавшую гранату для страйкбола нашли у футбольных ворот. На место прибыли правоохранители.

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Взрыв такой игрушечной гранаты в руках может привести к травмам. Как она оказалась на площадке, уточняется.

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