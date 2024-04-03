Эксклюзив 03 апреля 2024, 11:18 Гранату для РПГ нашли на парковке спецтехники в Москве Источник «360»: в Москве нашли похожий на гранату предмет на стройплощадке Телеканал «360»

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Экстренные службы оцепили парковку грузовой техники у стройплощадки в московском районе Отрадное из-за информации о взрывоопасном предмете. Об этом сообщил источник «360».

На место прибыла полиция и кинологи. Предмет похож на снаряд для ручного противотанкового гранатомета.

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Сообщение поступило в экстренные службы в 8:36. Согласно полученным данным, длина снаряда составляет примерно 40 сантиметров, а его диаметр достигает около 130-140 сантиметров.

Ранее похожий на боеприпас предмет столичные прохожие нашли на улице Летчика Спирина. Москвичи вызвали МЧС и сотрудников полиции.

По информации Telegram-канала Shot, снаряд напоминал гранату РГД. Полиция перекрыла улицу и оцепила место происшествия. Похожий на гранату предмет обследовали саперы.