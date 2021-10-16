Гранатомет взорвался в руках у подростка в Мордовии. СК возбудил уголовное дело

В Мордовии 17-летний подросток пострадал из-за ручного гранатомета. Оружие сработало у него в руках, в результате парня с ожогами доставили в больницу, сообщили в региональном СУ СК РФ.

ЧП произошло возле села Атемар. По данным местного издания «Известия Мордовии», речь идет о гранатомете «Муха». Очевидцы заявили, что подросток разбирал металлолом, но оно неожиданно взорвалось. Скорую и полицию вызвали прохожие. При осмотре места ЧП был найден еще один гранатомет «Муха», добавил источник издания.

В СК уточнили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать следователи и криминалисты, они допрашивают свидетелей и очевидцев, выясняют, каким образом у подростка оказался гранатомет.

По данным ведомства, сейчас здоровью пострадавшего ничего не угрожает.