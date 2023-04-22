Эксклюзив 22 апреля 2023, 19:34 Иностранный гранатомет нашли в мусорном баке в Раменском округе — источник Источник «360»: в Раменском городском округе в мусорном контейнере нашли гранатомет Телеканал «360»

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Неизвестные выбросили в мусорный контейнер в Раменском городском округе гранатомет иностранного производства. В распоряжении «360» оказались фотографии с места.

Огнестрельное оружие обнаружили на одной из контейнерных площадок. Гранатомет был частично замотан тканью и пузырчатой упаковкой.

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На оружии — текстовая инструкция на английском языке, а также схема использования. Одна из надписей гласит, что при выстреле расстояние до цели должно быть не менее 200 метров. На гранатомете также есть запись о наличии предохранителя на гранатомете.

В середине января правоохранители обнаружили в Херсонской области тайник с боеприпасами, сообщил RT. Полицейские изъяли более 300 патронов, несколько гранат, запал и шесть взрывателей. В конце марта на окраине населенного пункта Челбурда Херсонской области выявили схрон с девятью автоматами, напомнил RT.

Сотрудники полиции обнаружили тайник с гранатометами и другими боеприпасами в доме жителя ЛНР. У мужчины 1961 года рождения нашли также 250 граммов пороха.