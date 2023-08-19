Происшествия 19 августа 2023, 14:36 Граната взорвалась на территории детского дома-интерната в ЛНР Четыре человека пострадали при взрыве гранаты в детском доме-интернате в ЛНР РИА «Новости»

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В Луганской Народной Республике четыре человека получили ранения после взрыва ручной гранаты в детском доме-интернате. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Боеприпас сдетонировал в учреждении, расположенном в Краснодоне. Гранату, по данным собеседника агентства, в интернат принес один из постояльцев.

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«Пострадали четыре человека», — отметил источник.

Более подробной информации о состоянии раненых и о том, откуда живущий в доме-интернате взял ручную гранату, он не привел.

В начале августа в Уфе дезертир грозился взорвать гранату, требуя встречи с главой Башкирии Радием Хабировым. Глава республики приехал на место ЧП и уговорил вооруженного мужчину сдаться.

На время переговоров правоохранители заблокировали движение по трассе, на месте дежурили медики и сотрудники МЧС.