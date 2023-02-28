28 февраля 2023, 19:53
Граната под грузовиком во дворе дома в Москве оказалась страйкбольной
Источник «360»: под грузовиком во дворе дома в Москве нашли страйкбольную гранату
Под грузовиком Hyundai Porter на Ферганской улице в Москве нашли страйкбольную гранату, сообщил источник «360». На место прибыли саперы.
Ранее стало известно, что предмет, похожий на гранату, обнаружили лежащим под машиной возле дома № 17. Заметившая подозрительный предмет женщина не поняла, муляж ли это, и обратилась в экстренные службы.
Реклама
Место происшествия оцепили. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Реклама
Оружие
Реклама
Реклама