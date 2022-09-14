Найденный в метро «Профсоюзная» предмет оказался муляжом гранаты | 360°

Эксклюзив 14 сентября 2022, 20:46 Поделиться Telegram

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Viber Найденный в метро «Профсоюзная» предмет оказался муляжом гранаты Источник «360»: вестибюль метро «Профсоюзная» открыли для пассажиров

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Предмет, найденный у метро «Профсоюзная» в Москве, оказался муляжом гранаты. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города. Станцию уже открыли для пассажиров.

Непонятный предмет заметила женщина. Именно она позвала охранника, который и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

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«Не поверите. Я спускаюсь в метро, <…> толпа народу. Я смотрю под ноги, а под ногами лежит граната зеленая», — рассказала пассажирка.

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Вестибюль станции оперативно перекрыли, находившихся на ней людей эвакуировали. На место происшествия для проверки выехали кинологи. В итоге оказалось, что опасности предмет не представляет.

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