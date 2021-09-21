Графолог проанализировал почерк пермского стрелка

Графолог Дмитрий Смыслов прокомментировал для Life почерк в записке, которую оставил устроивший стрельбу в Пермском университете студент. Специалист обратил внимание на то, что записка написана печатными буквами.

По мнению графолога, по почерку можно сделать вывод, что молодого человека переполняли эмоции, когда он писал текст. Крупные печатные буквы говорят об инфантильности.

«Очень высокая злопамятность, памятливость — так будет правильнее говорить — памятливость на события, поступки, высказывания людей, в почерке это очень сильно у него проявлено. В-третьих, некоторый элемент инфантилизма и некоторая прямолинейность», — сказал Смыслов.