20 января 2020, 11:21
Град размером с мяч для гольфа обрушился на Австралию
Накануне в Австралии бушевала погода. Через сутки после песчаной бури обрушился град. «Газета.ru», ссылаясь на иностранные СМИ, написала, что природные аномалии произошли на юго-востоке страны.
Погода меняется в стране крайне часто. Осенью начались пожары, затем сильные ливни, из-за чего начался паводок. А теперь песчаные бури, после которых юго-восток накрывается град.
Размер градинок приближен к размеру мяча для гольфа. От них пострадали автомобили и деревья.