Град размером с мяч для гольфа обрушился на Австралию

Погода меняется в стране крайне часто. Осенью начались пожары, затем сильные ливни, из-за чего начался паводок. А теперь песчаные бури, после которых юго-восток накрывается град.

Размер градинок приближен к размеру мяча для гольфа. От них пострадали автомобили и деревья.