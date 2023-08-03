Происшествия 03 августа 2023, 23:26 Град размером с яйцо побил более 200 домов в Апшеронском районе Кубани Прошедший в Апшеронском районе Краснодарского края град повредил 236 домов Телеканал «360»

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Прошедший в Краснодарском крае град повредил 236 домов в одном из районов региона. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

В администрации указали, что дождь и крупный град наблюдались в Апшеронском районе.

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«Эпицентр пришелся на село Черниговское, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом. По состоянию на 20:00 пострадало 236 домовладений», — сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что выход комиссий для оценки ущерба запланировал на пятницу, 4 августа.

В четверг, 3 августа, гигантский град обрушился на село Черниговское и другие пригороды Апшеронска. Местные жители делились фотографиями и видеозаписями с необычными осадками. Некоторые градины напоминали по размеру теннисный мяч или яйцо. В частности, жители села Пригорное поделились кадрами необычных осадков с «360». Одна из жительниц рассказала, что непогода настигла их во время отдыха на реке.