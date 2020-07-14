14 июля 2020, 17:01
Грабителя, подсыпавшего жертве наркотики, задержали в Москве
Задержан мужчина по подозрению в ограблении 21-летнего молодого человека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
По данным газета «Известия», злоумышленник предложил пострадавшему выпить, когда они сидели в баре. Через некоторое время парень потерял сознание. В больнице у него в крови нашли психотропные препараты. Также молодой человек обнаружил, что у него пропал iPhone XS Max, который стоит около 65 тысяч рублей.
Подозреваемый задержан. Ранее он уже был судим. На него завели уголовное дело по статье «Разбой».