Грабителя, подсыпавшего жертве наркотики, задержали в Москве

По данным газета «Известия», злоумышленник предложил пострадавшему выпить, когда они сидели в баре. Через некоторое время парень потерял сознание. В больнице у него в крови нашли психотропные препараты. Также молодой человек обнаружил, что у него пропал iPhone XS Max, который стоит около 65 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан. Ранее он уже был судим. На него завели уголовное дело по статье «Разбой».