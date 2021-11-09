Мошенники отняли у ветерана из Щелкова отложенные на похороны деньги

Двое мошенников похитили у 94-летнего ветерана Петра Шелохаева из Щелкова последние деньги, которые он откладывал себе на похороны. Они попали в дом к старику обманным путем и начали «продавать» ему ножи, фен и полотенца, как коммивояжеры в 1990-х. Об этом «360» рассказал сын пенсионера Петр.

«Дали ему это все, раскрутили его на деньги. Он сказал: „Столько нет“. Началось уже принудилово», — сообщил сын пострадавшего ветерана.

Он добавил, что его пожилой отец — человек общительный, он не может просто так с порога кого-либо выгнать, хотя его не раз просили в подобных ситуациях связываться с родственниками, которые живут в 10 минутах ходьбы.

Племянник Шелохаева Александр Рогожин уточнил, что преступники проникли к нему в квартиру в конце сентября под видом представителей Дома офицеров — через дверь они назвали его по имени и вошли в доверие, рассказав историю про некие подарки. Когда ветеран открыл им дверь, они разложили кухонные ножи и попросили оплатить этот «подарок». Пострадавший начал уверять незваных гостей в том, что пенсию за него получает сын и на нее покупает продукты — никаких денег у него дома нет. Мужчины начали настаивать, и Шелохаев вспомнил о похоронных 50 тысячах. Грабители их забрали и скрылись.

Рогожин отметил, что его дядя подал заявление в полицию. Злоумышленников по-прежнему ищут. Ветеран очень переживает из-за случившегося. По словам Рогожина, пенсионер через три дня видел преступников на улице.