13 марта 2023, 16:01
Грабители за полчаса напали на двух человек в Самаре
В Самаре произошло два ограбления с разницей в полчаса, их совершили приезжие. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Сначала в полицию обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что двое напали на него на Пугачевском тракте. Их добычей стал мобильный телефон и банковская карта. Вскоре о грабеже на той же улице рассказал 19-летний студент. Он также лишился телефона, зато запомнил нападавших и даже часть номера машины, в которой скрылись злоумышленники.
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Полицейским удалось задержать подозреваемых.
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Ограбления
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