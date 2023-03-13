Происшествия 13 марта 2023, 16:01 Грабители за полчаса напали на двух человек в Самаре

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В Самаре произошло два ограбления с разницей в полчаса, их совершили приезжие. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Сначала в полицию обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что двое напали на него на Пугачевском тракте. Их добычей стал мобильный телефон и банковская карта. Вскоре о грабеже на той же улице рассказал 19-летний студент. Он также лишился телефона, зато запомнил нападавших и даже часть номера машины, в которой скрылись злоумышленники.

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Полицейским удалось задержать подозреваемых.

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