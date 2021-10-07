Грабители взорвали банкомат в подмосковном супермаркете. Видео

В четверг рано утром в поселке Новом Сергиево-Посадского округа грабители взорвали банкомат. От взрыва пострадала половина магазина. В распоряжении «360» появились видео с места происшествия.

На кадрах видно, как мужчина подбежал к банкомату, а через секунду раздался взрыв. После этого вокруг были разбросаны куски витрин, стекол, на полу лежали продукты. Внутри здания полный беспорядок. Но ущерб от взрыва пока не подсчитан.

По данным РИА ФАН, преступники проникли в закрытый магазин и взорвали банкомат. Некоторое время неизвестные все еще находились возле банкомата, но после скрылись. Пока неизвестно, смогли ли они похитить деньги. Сейчас полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников. По предварительным данным, никто не пострадал.

В конце августа двое мужчин взорвали банкомат Сбербанка в подмосковном «Дикси» и похитили деньги. У преступников были закрыты лица, но их действия попали на камеру. Было видно, как они проникли в торговый зал, заложили взрывчатку, отбежали от банкомата, а после взрыва подбежали к нему с рюкзаком.