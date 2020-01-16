16 января 2020, 16:29
Грабители в розовых масках попытались ограбить банк Санкт-Петербурга
Вечером 15 января три вооруженных грабителя ворвались в банк Приморского района Санкт-Петербурга. Но сотрудники не испугались их розовых масок и оставили злоумышленников без добычи. Об этом сообщил «Пятый канал».
По информации «Экономики сегодня», преступники решили ограбить банк. Они надели розовые маски, взяли оружие и напали на офис банка. Однако работники оказали злоумышленникам сопротивление, и грабители скрылись с места происшествия ни с чем.
Правоохранители получили запись с камер видеонаблюдения. На одной из них видно, как три человека бегут из отделения банка через дворы.
В настоящее время полиция объявила нарушителей в розыск.