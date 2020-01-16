Грабители в розовых масках попытались ограбить банк Санкт-Петербурга

По информации «Экономики сегодня», преступники решили ограбить банк. Они надели розовые маски, взяли оружие и напали на офис банка. Однако работники оказали злоумышленникам сопротивление, и грабители скрылись с места происшествия ни с чем.

Правоохранители получили запись с камер видеонаблюдения. На одной из них видно, как три человека бегут из отделения банка через дворы.

В настоящее время полиция объявила нарушителей в розыск.