Грабители в Москве вскрыли аптеку и вынесли из нее сейф с йодом и зеленкой

В Москве несколько грабителей под покровом ночи вломились в аптеку и вынесли из нее металлический сейф. Они не знали, что в нем хранились не деньги, а йод и зеленка. О происшествии рассказал сайт kp.ru.

В аптеку на улице Байкальская ночью вломились грабители. Они забрали из аптеки металлический сейф, который не смогли вскрыть на месте, и скрылись.

Сотрудники аптеки объяснили полицейским, что в сейфе хранились не деньги, а медицинские настойки и растворы.

Сейчас полиция разыскивает грабителей.