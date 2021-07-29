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    29 июля 2021, 14:02

    Грабители в Москве вскрыли аптеку и вынесли из нее сейф с йодом и зеленкой

    Полина Гребенщикова

    В Москве несколько грабителей под покровом ночи вломились в аптеку и вынесли из нее металлический сейф. Они не знали, что в нем хранились не деньги, а йод и зеленка. О происшествии рассказал сайт kp.ru.

    В аптеку на улице Байкальская ночью вломились грабители. Они забрали из аптеки металлический сейф, который не смогли вскрыть на месте, и скрылись.

    Сотрудники аптеки объяснили полицейским, что в сейфе хранились не деньги, а медицинские настойки и растворы.

    Сейчас полиция разыскивает грабителей.