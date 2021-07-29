29 июля 2021, 14:02
Грабители в Москве вскрыли аптеку и вынесли из нее сейф с йодом и зеленкой
В Москве несколько грабителей под покровом ночи вломились в аптеку и вынесли из нее металлический сейф. Они не знали, что в нем хранились не деньги, а йод и зеленка. О происшествии рассказал сайт kp.ru.
В аптеку на улице Байкальская ночью вломились грабители. Они забрали из аптеки металлический сейф, который не смогли вскрыть на месте, и скрылись.
Сотрудники аптеки объяснили полицейским, что в сейфе хранились не деньги, а медицинские настойки и растворы.
Сейчас полиция разыскивает грабителей.