Эксклюзив 13 января 2023, 10:52 Грабители со старинным оружием приласкали продавщицу ювелирной лавки в Петербурге Ограбление ювелирной лавки в Петербурге попало на видео

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В распоряжении «360» оказалось видео с камеры наблюдения в ювелирном магазине Санкт-Петербурга, где произошло ограбление. У злоумышленников, похоже, было старинное оружие. Один из грабителей, очевидно, пожалел напуганную девушку-продавца и долго гладил ее по плечу.

На кадрах видно, как в помещение заходит человек в черном капюшоне, надвинутом на глаза. Он говорит по телефону. Затем заходит второй, тоже в черной одежде и в маске. Он подходит к молодому продавцу, приобнимает ее, гладит по плечу и довольно долго что-то ей говорит. При этом в другой руке у него предмет, похожий на обрез ружья. На месте также «работает» третий грабитель. Закончив свои дела, все трое стремительно уходят.

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Сообщение о преступлении на улице Большая Московская, 1, поступило в полицию около 19:00 12 января. О нем сообщила 49-летняя консультант магазина. Злоумышленники разбили витрину и похитили ювелирные изделия, сумма ущерба устанавливается. По факту происшествия уже возбудили уголовное дело, рассказали «360» в пресс-службе петербургского ГУ МВД. Правоохранители приняли меры к задержанию подозреваемых. Дело возбудили по статье о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ). Санкция — до 10 лет лишения свободы.

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