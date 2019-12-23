Грабители сбили полицейского в Петербурге. Видео

По данным издания, ограбление произошло на улице Коллонтай. Экипаж ППС выехал на место происшествия и обратил внимание на группу мужчин, которые спешно перебегали дорогу. Им удалось скрыться от стражей правопорядка. Они запрыгнули в белый Ford и уехали, сбив по пути одного их полицейских.

На пересечении улицы Подвойского и проспекта Солидарности подозреваемые устроили ДТП, врезавшись в другое авто. Они вышли из машины и разбежались в разные стороны. Водителя Ford поймали в ту же ночь.