23 декабря 2019, 15:10
Грабители сбили полицейского в Петербурге. Видео
В Санкт-Петербурге в минувшую пятницу группа грабителей на иномарке Ford скрылась от сотрудников полиции, сбив одного из них. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, ограбление произошло на улице Коллонтай. Экипаж ППС выехал на место происшествия и обратил внимание на группу мужчин, которые спешно перебегали дорогу. Им удалось скрыться от стражей правопорядка. Они запрыгнули в белый Ford и уехали, сбив по пути одного их полицейских.
На пересечении улицы Подвойского и проспекта Солидарности подозреваемые устроили ДТП, врезавшись в другое авто. Они вышли из машины и разбежались в разные стороны. Водителя Ford поймали в ту же ночь.