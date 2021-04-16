Грабители с оружием заставили футболиста Смоллинга отдать драгоценности

Грабители с оружием ворвались в дом защитника итальянского футбольного клуба «Рома» Криса Смоллинга. Они потребовали от мужчины отдать им ценные вещи в ночь на пятницу, 16 апреля, сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что трое неизвестных проникли в дом спортсмена и заставили его открыть сейф с деньгами и ювелирными украшениями. Они забрали содержимое бокса и скрылись. Футболист и его близкие в результате произошедшего не пострадали, рассказало ИА Nation News. В настоящий момент правоохранители занимаются поиском украденного и злоумышленников.