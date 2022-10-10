Петербургские грабители отобрали миллион рублей у приезжего мужчины | 360°

Происшествия 10 октября 2022, 20:24 Поделиться Telegram

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Viber Петербургские грабители отобрали миллион рублей у приезжего мужчины

Читать 360tv в

Четверо мужчин напали на мужчину в Петербурге и отобрали у него сумку, в которой был миллион рублей наличными. Подозреваемых задержали. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавший — житель Карелии — приехал в Петербург, чтобы купить машину. У входа в гипермаркет на проспекте Заневского на него напали четверо мужчин, брызнули в лицо перцовым баллончиком, отобрали сумку с деньгами и скрылись.

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Полиция задержала четырех подозреваемых, они находятся под стражей.

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