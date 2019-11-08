Грабители обнесли магазин ради выпивки в Кемеровской области
В Кемеровской области группа неизвестных ограбила магазин и угодила в руки к правоохранителям. Об этом сообщили «Дни.ру».
По данным издания, ограбление произошло в поселке Инской. Стражи правопорядка оперативно задержали злоумышленников. Выяснилось, что они пошли на ограбление ради денег на алкоголь. Молодые люди рассчитывали вынести из магазина около 100 тысяч рублей, однако в кассе оказалось всего лишь полторы тысячи, которые они благополучно спустили на выпивку.